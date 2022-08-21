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Швеция заявила о желании ограничить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

Министр миграции Швеции заявил о желании ограничить выдачу виз россиянам, а не прекращать

Фото: shutterstock

Шведские власти желали бы ввести ограничения на выдачу виз россиянам вместо полного запрета. Об этом заявил министр миграции Андерс Игеман в интервью Шведскому радио, передает ТАСС.

По его словам, прекращение выдачи шведских виз гражданам России было бы неправильным решением, которое ущемляло бы интересы рядовых людей. В то время как введение ограничений, таких как отмена упрощенной процедуры получения визы, ударит по политической и экономической элите России, на что и направлены санкции, отметил министр.

В случае полного запрета выдачи виз в Европу не смогут приезжать диссиденты и ученые из России, пояснил Игеман, добавив, что «такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим». К тому же полную остановку выдачи виз россиянам трудно осуществить.

Ранее 21 августа глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Чехии Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек поддержали идею о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос министры стран Европейского союза (ЕС) планируют обсудить в ходе встречи в Праге в конце августа.

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Любовь Ширижик
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