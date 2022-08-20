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Европейская страна выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян

МИД Португалии выступил против запрета на въезд в ЕС для граждан России

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Министерство иностранных дел Португалии выступило против запрета на въезд в Евросоюз (ЕС) для граждан России. Об этом сообщил представитель ведомства в беседе с газетой ECO.

«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ», — заявили в министерстве. Там добавили, что страна намерена участвовать в обсуждении по этому вопросу на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Праге 30-31 августа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Европа не сможет ввести запрет на выдачу шенгенских виз для россиян из-за невозможности согласовать это решение среди стран-членов союза. По мнению европейских представителей, после окончания украинского кризиса и специальной военной операции на Украине обязательно встанет вопрос о восстановлении экономических и политических связей, а запрет на визы серьезно усугубит возможности для этого.

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Марина Совина
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