Европейская страна выступила против запрета на въезд в ЕС для россиян

МИД Португалии выступил против запрета на въезд в ЕС для граждан России

Министерство иностранных дел Португалии выступило против запрета на въезд в Евросоюз (ЕС) для граждан России. Об этом сообщил представитель ведомства в беседе с газетой ECO.

«Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская "военная машина", а не российский народ», — заявили в министерстве. Там добавили, что страна намерена участвовать в обсуждении по этому вопросу на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Праге 30-31 августа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Европа не сможет ввести запрет на выдачу шенгенских виз для россиян из-за невозможности согласовать это решение среди стран-членов союза. По мнению европейских представителей, после окончания украинского кризиса и специальной военной операции на Украине обязательно встанет вопрос о восстановлении экономических и политических связей, а запрет на визы серьезно усугубит возможности для этого.