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Стало известно о невозможности введения запрета виз ЕС для россиян

CNN: Европа не может ввести запрет на визы для россиян из-за несогласия внутри ЕС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Европа не сможет ввести запрет на выдачу шенгенских виз для россиян из-за невозможности согласовать это решение среди стран-членов Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает CNN.

Как стало известно анонимным источникам телеканала, вопрос введения запрета на шенгенские визы не может быть принят из-за несогласия части европейских государств, которые ожидают серьезное падение доходов от туризма и ухудшение отношений с Россией.

По мнению европейских представителей, после окончания украинского кризиса и специальной военной операции на Украине обязательно встанет вопрос о восстановлении экономических и политических связей, а запрет на визы серьезно усугубит возможности для этого.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, по этому вопросу в правительстве Германии пока нет единой позиции.

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Виктория Кондратьева
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