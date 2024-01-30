Львовская область объявила о завершении декоммунизации

Глава Львовской администрации Козицкий объявил о завершении декоммунизации

Львовская область первая из украинских регионов завершила процесс декоммунизации. Об этом объявил глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник», — сообщил он.

По его словам, в 2023 году в регионе снесли 312 советских памятников. Козицкий добавил, что в демонтаже монументов принимали участие местные жители.

В июле прошлого года руководство Белжской территориальной общины Львовской области попыталось скрыть наличие в населенных пунктах советских памятников, чтобы уберечь их.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб.