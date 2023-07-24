Жители Львовской области попытались уберечь от сноса советские памятники

Руководство общин в Львовской области скрыло советские памятники, чтобы их не снесли

В Львовской области руководство Белжской территориальной общины попыталось скрыть наличие в населенных пунктах советских памятников, чтобы уберечь их от сноса. Об этом сообщила глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич, передает Zaxid.net.

«Белз (город в Львовской области — прим. «Ленты.ру») не предоставил никакой информации и никогда не появлялся на совещаниях. Это было сокрытие. <...> У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом согласились [демонтировать памятники]», — заявила Герич.

По словам главы территориальной общины Оксаны Березы, в селе Хлевчане стоит памятник «Родина-мать», который местные жители не хотят сносить, так как на нем упоминаются даты Великой Отечественной войны. Также жители села Домашев выступают против сноса памятника советским солдатам.

Ранее сообщалось, что в Львовской области за сутки с 21 по 22 июля было демонтировано девять памятников — в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик. Всего с начала года в регионе было снесено 123 памятника.