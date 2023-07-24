Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 24 июля 2023Бывший СССР

Жители Львовской области попытались уберечь от сноса советские памятники

Руководство общин в Львовской области скрыло советские памятники, чтобы их не снесли

Фото: Борис Кавашкин / РИА Новости

В Львовской области руководство Белжской территориальной общины попыталось скрыть наличие в населенных пунктах советских памятников, чтобы уберечь их от сноса. Об этом сообщила глава инициативной группы по декоммунизации при Львовской областной военной администрации Анна Герич, передает Zaxid.net.

«Белз (город в Львовской области — прим. «Ленты.ру») не предоставил никакой информации и никогда не появлялся на совещаниях. Это было сокрытие. <...> У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом согласились [демонтировать памятники]», — заявила Герич.

По словам главы территориальной общины Оксаны Березы, в селе Хлевчане стоит памятник «Родина-мать», который местные жители не хотят сносить, так как на нем упоминаются даты Великой Отечественной войны. Также жители села Домашев выступают против сноса памятника советским солдатам.

Ранее сообщалось, что в Львовской области за сутки с 21 по 22 июля было демонтировано девять памятников — в населенных пунктах Броды, Ореховчик, Подкамень, Пониковица, Рудники, Семигинов, Скелевка, Суховоля и Язловчик. Всего с начала года в регионе было снесено 123 памятника.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России отреагировал на атаки украинских дронов в Москве и Крыму

    В Венгрии оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

    Стилист перечислил россиянкам визуально старящие ошибки в макияже

    Россиянин устроил драку в самолете ради иностранки и пошел под суд

    Россиянин получил срок за организацию работы нарколаборатории

    На Восточном начали подготовку стартового комплекса к пуску «Луны-25»

    Япония сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

    Названы самые выгодные для сдачи квартиры в аренду районы Москвы

    Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу перед боем с Маском

    Италии предрекли рекордную за всю историю наблюдений жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости