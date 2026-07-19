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14:47, 19 июля 2026Путешествия

Раскрыты подробности из жизни сломавшего нос российской туристке в Грузии мужчины

Shot: Напавшим на российскую туристку в отеле Agarani Estate оказался 30-летний грузин
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Напавшим на российскую туристку в отеле Грузии мужчиной оказался 30-летний местный житель. Подробности из жизни дебошира раскрыл Telegram-канал Shot.

Георгий Чигладзе отмечал свадьбу младшего брата в гостинице Agarani Estate. Родственники грузина утверждают, что за ним не замечалось прежде агрессивного поведения, он всегда якобы вел себя примерно. Они заявили, что в конфликте якобы виноваты россиянки, отмечающие день рождения во время свадебных гуляний.

С их слов, россиянки обливали водой и вином гостей и аппаратуру диджея. Сами туристки вину отрицают, отметив, что сломавший нос россиянки Чигладзе, ворвавшись в их номер, стал кричать, что они находятся «в его стране». Затем он ударил Юлию.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Кахетии. Мужчина ворвался в гостиничный номер к двум российским туристкам и жестоко избил одну из них. На данный момент Чигладзе задержали. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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