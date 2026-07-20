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02:30, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Прогулка с симпатичным парнем пошла наперекосяк из-за чрезмерно острого нюха его собаки

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Tidekin рассказала о неловкой ситуации, в которой оказалась во время прогулки. На нее девушку пригласил парень, который ей нравится.

«У меня месячные, а этот гребаный чудила, на которого я пытаюсь произвести впечатление, спросил, не хочу ли я погулять с ним и с его собакой. Я непринужденно согласилась. С самой первой секунды встречи его долбаная собака отказывалась просто гулять. Вместо этого она пыталась обнюхивать мою кровоточащую вагину! Ну, то есть парень пытался оттаскивать своего питомца, а тот поворачивался и снова утыкался носом мне в промежность», — написала девушка.

Более того, собака ни капли не заинтересовалась ни одним из многих прохожих, пытавшихся ее погладить. Она просто отходила от людей, возвращаясь к интересующей ее области. Девушка уточнила, что никогда в жизни не чувствовала себя настолько неловко.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как стала жертвой мести собственной собаки. По словам автора, у нее их две — 10-килограммовая помесь карликового пинчера с кунхаундом и 30-килограммовый доберман.

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