07:30, 4 декабря 2025

Одна собака грязно отомстила своей хозяйке за попытку заступиться за другую

Олег Давыдов
Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Pani_ania рассказала о том, как стала жертвой мести собственной собаки. По словам автора, у нее их две — 10-килограммовая помесь карликового пинчера с кунхаундом и 30-килограммовый доберман.

«Сегодня вечером я дала им лакомство — по одной маленькой собачьей косточке. Доберман быстро съел свою в гостиной, а пинчер со своей вкусняшкой осталась со мной в спальне. Когда доберман вернулся, малышка перегородила ему вход и не пустила его. Уверена, она решила, что доберман попробует украсть ее косточку», — написала автор.

Конфликт начал стремительно разгораться, и пинчер в итоге предприняла попытку атаки на добермана, все еще стремившегося войти в спальню. Тогда автору пришлось встать между двумя своими собаками, чтобы защитить более крупную из них. Однако к тому моменту в голове пинчера созрел план мести.

«Малышка прошла мимо нескольких игрушек добермана в коридоре и остановилась у двух его наиболее любимых. Она оглянулась через плечо на меня и добермана, держа свое лакомство во рту, и присела, чтобы пописать на них! А после этого она проделала то же самое с моими туфлями. Все это время она смотрела прямо на меня через плечо!» — удивленно рассказала девушка.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на то, что стал жертвой нападения со стороны собственного щенка породы лабрадор. По его словам, причиной атаки четырехмесячного животного стала придуманная его владельцем игра.

