Одна собака грязно отомстила своей хозяйке за попытку заступиться за другую

Пользовательница Reddit с ником Pani_ania рассказала о том, как стала жертвой мести собственной собаки. По словам автора, у нее их две — 10-килограммовая помесь карликового пинчера с кунхаундом и 30-килограммовый доберман.

«Сегодня вечером я дала им лакомство — по одной маленькой собачьей косточке. Доберман быстро съел свою в гостиной, а пинчер со своей вкусняшкой осталась со мной в спальне. Когда доберман вернулся, малышка перегородила ему вход и не пустила его. Уверена, она решила, что доберман попробует украсть ее косточку», — написала автор.

Конфликт начал стремительно разгораться, и пинчер в итоге предприняла попытку атаки на добермана, все еще стремившегося войти в спальню. Тогда автору пришлось встать между двумя своими собаками, чтобы защитить более крупную из них. Однако к тому моменту в голове пинчера созрел план мести.

«Малышка прошла мимо нескольких игрушек добермана в коридоре и остановилась у двух его наиболее любимых. Она оглянулась через плечо на меня и добермана, держа свое лакомство во рту, и присела, чтобы пописать на них! А после этого она проделала то же самое с моими туфлями. Все это время она смотрела прямо на меня через плечо!» — удивленно рассказала девушка.

