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02:53, 20 июля 2026Мир

В МИД заявили о нежелании Зеленского допускать до власти других игроков

Мирошник: Зеленский не хочет допускать до власти других игроков
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет допускать до власти других игроков, и принимает все меры для того, чтобы этого не произошло. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с РИА Новости.

«Он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента», — сказал Мирошник. Он также подчеркнул, что больше всего действующий украинский лидер опасается тех, у кого есть связи на Западе.

Ранее сообщалось, что Зеленский мог принять решение об увольнении главы Минобороны Михаила Федорова из-за его возросшей популярности.

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