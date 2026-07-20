Губернатор Калининградской области оценил вероятность нападения на регион

Беспрозванных: Нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область

Нужно быть совершенно безумным, чтобы покуситься на Калининградскую область — западный форпост России, однако регион готов к любым угрозам, заявил губернатор Алексей Беспрозванных. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься», — оценил он. Как указал глава региона, область все равно должна быть готова к защите.

Он добавил, что в области создано министерство безопасности, где работают участники специальной военной операции (СВО), а также действует Оперштаб по реализации мер по защите населения и инфраструктуры и поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее депутат Андрей Колесник заявил, что Калининград защитит себя от сил НАТО при угрозе.