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21:36, 25 июня 2026Россия

В Госдуме оценили возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО

Депутат Госдумы Колесник: Калининград защитит себя от сил НАТО при угрозе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник прокомментировал потенциальную угрозу Калининграду со стороны НАТО. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Депутат оценил возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО и подчеркнул, что город защитит себя от сил альянса. Он отметил, что Россия «с большой земли» также поддержит свой самый западный форпост.

«Если будет необходимо, Калининградская область в одиночку может постоять за себя, ракетным ударом достать до любой европейской столицы. И к ракетам может быть прикручена совершенно разная боевая часть», — сказал он.

Ранее военный политолог и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Германия готовит план нападения на Калининград и Белоруссию. По его мнению, Берлин хочет реванша.

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