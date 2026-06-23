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16:42, 23 июня 2026Мир

Переброску немецких войск к Белоруссии объяснили подготовкой к нападению на Калининград

Политолог Перенджиев: Германия готовит план нападения на Калининград и Белоруссию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Германия готовит план нападения на Калининград и Белоруссию. Таким образом военный политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев объяснил переброску немецких войск на границу с Беларусью, сообщает Life.ru.

«Германия осуществляет агрессивные действия против всего нашего Союзного государства. И я хочу подчеркнуть, что это лишь видимая часть айсберга. На Западе разработан четкий план осуществления агрессии против Союзного государства. Просматривается сценарий нападения на Республику Беларусь и на нашу Калининградскую область», — сказал он.

По словам эксперта, Германия серьезнейшим образом готовится к агрессии против России и, похоже, уже давно решила, что необходимо отомстить за поражение в Великой Отечественной войне. Он отметил, что Берлин хочет реванша.

Ранее стало известно, что Германия перебрасывает почти 5000 солдат на границу с Белоруссией. Уточняется, что в настоящее время в Литве уже дислоцированы 1,8 тысячи немецких военнослужащих.

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