Решивший сделать предложение девушке россиянин выронил кольцо в озеро и вызвал водолаза

Житель Красноярского края Влад решил сделать предложение девушке и потерял кольцо в озере

Житель Красноярского края Влад решил сделать предложение девушке Алине и уронил кольцо в озеро. Подробности публикует Telegram-канал Kras Mash.

Так, пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленной сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза.

Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка согласилась.

В январе мужчина сделал предложение руки и сердца под водой среди акул. Житель США Дэвид Баласа ближе ко второй годовщине отношений, под Рождество, мужчина организовал для девушки недельное путешествие по разным штатам.