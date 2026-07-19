Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:09, 19 июля 2026Из жизни

Решивший сделать предложение девушке россиянин выронил кольцо в озеро и вызвал водолаза

Житель Красноярского края Влад решил сделать предложение девушке и потерял кольцо в озере
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nikolaeva_lina / Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

Житель Красноярского края Влад решил сделать предложение девушке Алине и уронил кольцо в озеро. Подробности публикует Telegram-канал Kras Mash.

Так, пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленной сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза.

Материалы по теме:
«Они защитят нас» Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
«Они защитят нас»Почему жители мексиканского города уверены, что находятся под покровительством инопланетян
5 января 2023
Путь в один конец Две девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
Путь в один конецДве девушки внезапно пропали в джунглях. Их загадочная смерть годами остается тайной
2 августа 2020

Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка согласилась.

В январе мужчина сделал предложение руки и сердца под водой среди акул. Житель США Дэвид Баласа ближе ко второй годовщине отношений, под Рождество, мужчина организовал для девушки недельное путешествие по разным штатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны показало кадры взятия населенного пункта в Днепропетровской области
    Стал известен заработок ФИФА за проведение чемпионата мира
    Туристка упала в обрыв в регионе России и не выжила
    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    Ксения Собчак в увеличивающем грудь платье снялась со ставшим мемом футболистом Холандом
    Решивший сделать предложение девушке россиянин выронил кольцо в озеро и вызвал водолаза
    Удары ВСУ сожгли заповедник
    Раскрыты подробности из жизни сломавшего нос российской туристке в Грузии мужчины
    Зеленского сравнили с английской королевой
    Зеленскому назвали способ завершить конфликт за сутки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok