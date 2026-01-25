Реклама

18:39, 25 января 2026

Мужчина сделал предложение руки и сердца под водой среди акул

В США мужчина сделал предложение руки и сердца под водой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stefan Pircher / Shutterstock / Fotodom

Житель США Дэвид Баласа сделал предложение в клетке, окруженной акулами. Об этом пишет News-Leader.

Баласа состоял в отношениях с Хейли Вивиора около двух лет. Ближе ко второй годовщине, под Рождество, мужчина организовал для девушки недельное путешествие по разным штатам США. Они выехали из Мичигана и успели посмотреть достопримечательности в Кентукки, Теннесси, Иллинойсе и т.д.

По словам Вивиора, она предполагала, что в этой поездке Баласа сделает ей предложение. Однако мужчина утверждал, что ничего такого не будет. Последней локацией пары стал океанариум в штате Миссури. Там Вивиора и Баласа погрузились под воду в специальных костюмах, чтобы через решетку понаблюдать за настоящими акулами. Вдруг мужчина вытащил коробку с акульим зубом внутри и показал девушке табличку «Ты выйдешь за меня?».

Вивиора, не задумываясь, согласилась. Свидетелями предложения стали не только сотрудники, но и родственники девушки. Ради девушки Баласа организовал для них поездку в Миссури.

После жених преподнес Вивиоре настоящее обручальное кольцо. Он объяснил, что не взял его под воду, опасаясь потерять. Баласа рассказал, что выбрал необычную локацию для предложения, поскольку вода была важной частью жизни Вивиоры. Девушка выросла рядом с озером, работала спасателем в аквапарке и давала уроки плавания.

Ранее сообщалось, что в штате Джорджия, США, мужчина сделал предложение возлюбленной в океанариуме и обрадовал кита-белуху. Реакция белухи была естественной: никто ее не обучал имитировать радость подобным образом.

    

