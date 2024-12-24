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16:03, 24 декабря 2024Из жизни

Мужчина сделал предложение возлюбленной и обрадовал белуху

В США мужчина сделал предложение в океанариуме и обрадовал белуху
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В штате Джорджия, США, мужчина сделал предложение возлюбленной в океанариуме и обрадовал кита-белуху. Об этом новоиспеченная невеста Оливия Уолш рассказала в TikTok.

Гэвин Халберг решил сделать предложение Уолш именно в океанариуме, поскольку она несколько месяцев стажировалась там в команде по дрессировке китов-белух. Вместе с Уолш мужчина встал перед аквариумом с белухой по кличке Кинью и попросил снять их на телефон.

Халберг делал вид, будто просто фотографируется с возлюбленной, как вдруг неожиданно встал на колено и попросил ее руки и сердца. Увидев это, Кинью открыла рот от приятного удивления. Она внимательно следила за тем, как Уолш соглашается на предложение, обнимает и целует любимого.

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Руководительница стажировки Уолш отметила, что реакция белухи была естественной. Никто ее не обучал имитировать радость подобным образом.

Ранее сообщалось, что жительница США впала в отчаяние из-за того, что ее собака проглотила бриллиант из обручального кольца. Через четыре дня после инцидента приехавший к расстроенной невесте жених смог отыскать бриллиант во время прогулки с псом.

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