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17:31, 22 августа 2024Из жизни

Собака съела бриллиант из обручального кольца хозяйки перед свадьбой

В США собака погрызла обручальное кольцо и съела бриллиант в преддверии свадьбы

Фото: @chloe.miller

Жительница США впала в отчаяние из-за того, что ее собака проглотила бриллиант из обручального кольца. Об этом пишет People.

Хлои Миллер встречалась с парнем около пяти лет, когда он сделал ей предложение и подарил кольцо с крупным бриллиантом. Они уже несколько лет жили в разных штатах из-за работы мужчины и очень ждали скорой свадьбы. В марте Миллер сдавала экзамены в магистратуре, перед одним из них она сняла кольцо и, оставив его на туалетном столике, ушла в библиотеку. Вернувшись, она поняла, что кольца нигде нет. Она стала искать украшение и нашла его на полу без камня. Миллер сразу поняла, что произошло: ее австралийская овчарка Чарли всегда испытывала слабость к украшениям и жевала те, до которых могла дотянуться. В этот раз она нашла обручальное кольцо хозяйки, погрызла его и съела бриллиант.

В последующие дни Миллер внимательно следила за Чарли на прогулках. Собака, как назло, ходила в туалет по несколько раз в день. Однако, несмотря на все усилия, бриллиант не удавалось найти ни в доме, ни в экскрементах. Женщина забеспокоилась, что камень мог застрять в теле питомицы. Однако через четыре дня после инцидента приехавший к расстроенной невесте жених смог отыскать бриллиант во время прогулки с Чарли.

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После этого Миллер застраховала камень и отнесла кольцо ювелиру, который вставил бриллиант обратно и укрепил оправу. По ее словам, она была так сердита на Чарли из-за произошедшего, что кольцо до сих пор вызывает у собаки эмоциональную реакцию.

Ранее сообщалось, что пес устроил в доме пожар и убежал. Животное разгрызло зарядный аккумулятор, и он загорелся.

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      Антонина Черташ
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