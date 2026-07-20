В зоне СВО ликвидировали отправленного на фронт из училища капитана ВСУ

В зоне СВО ликвидировали отправленного на фронт из училища капитана ВСУ

Ликвидированный в зоне специальной военной операции (СВО) капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Любарец оказался на передовой еще во время обучения на втором курсе военного училища. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», — заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что на момент гибели Любарцу было 23 года.

Ранее российские военные ликвидировали в зоне СВО героя Украины Павла Лаца. Это произошло на запорожском направлении.