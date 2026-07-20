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02:50, 20 июля 2026Россия

В зоне СВО ликвидировали отправленного на фронт из училища капитана ВСУ

В зоне СВО ликвидировали отправленного на фронт из училища капитана ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ликвидированный в зоне специальной военной операции (СВО) капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Любарец оказался на передовой еще во время обучения на втором курсе военного училища. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В зону боевых действий он был отправлен из военного училища на втором курсе», — заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что на момент гибели Любарцу было 23 года.

Ранее российские военные ликвидировали в зоне СВО героя Украины Павла Лаца. Это произошло на запорожском направлении.

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