В России предложили новую меру поддержки бойцов СВО

В Госдуме предложили включить период спецоперации в стаж госслужбы

В России рассматривают возможность засчитывать время участия в специальной военной операции (СВО) в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство, пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, документ предусматривает включение времени участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общий стаж государственной гражданской и муниципальной службы.

В пояснительной записке отмечается, что данный стаж учитывается при начислении ежемесячной надбавки за выслугу лет, определении продолжительности дополнительного оплачиваемого отпуска, а также при расчете других выплат и поощрений.

Ранее в России решили изменить порядок диспансеризации для ветеранов СВО и включить туда консультацию психолога на первом этапе. Помимо того, медорганизации начнут проводить диспансеризацию ветеранов СВО после получения информации о его прибытии на место жительства.