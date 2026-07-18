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04:51, 18 июля 2026Наука и техника

Любителям дачных ягод сделали предупреждение

Врач Федосьина посоветовала хорошо промывать ягоды перед употреблением
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Ягоды, собранные в лесу или на даче, необходимо как следует промыть перед употреблением. Об этом в интервью РИА Новости рассказала гастроэнтеролог Екатерина Федосьина.

«В лесу лучше не есть ягоды сразу с куста. На них могут попасть загрязнения из почвы, а также микроорганизмы и яйца паразитов, переносчиками которых являются дикие животные», — предупредила она.

По ее словам, выращенные на своем участке ягоды также нужно промывать водой, поскольку на поверхности плодов, помимо частиц почвы и яиц паразитов, могут оставаться остатки удобрений.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов сделал предупреждение любителям черешни и вишни. Он посоветовал есть не больше 250 граммов этих ягод в сутки, поскольку иначе организм может получить ударную дозу фруктозы, что приводит к перегрузке печени и провоцирует накопление жира.

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