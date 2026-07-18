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05:16, 18 июля 2026Мир

В США встревожились из-за состояния ВСУ

Джонсон: Украина в скором времени не сможет сдерживать атаки ВС РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинская оборона может в скором времени потерять способность сдерживать натиск Российской армии. Так о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) высказался бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, Киев не может набрать достаточное количество солдат, а украинские заводы не способны наладить стабильное производство вооружений из-за постоянных обстрелов со стороны РФ.

«Россия усилила свои боевые действия. Сейчас они действуют сразу по шести направлениям. Их военные операции растягивают, растягивают, растягивают возможности Украины. В какой-то момент они просто не выдержат. Так что ничто не указывает ни с военной, ни с экономической, ни с политической точки зрения, что Украина добивается успеха», — сказал эксперт.

Ранее к схожему выводу пришел профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. «Все факты говорят о том, что они не могут решить проблему с нехваткой людей, и ситуация только ухудшается, потому что внутри самой Украины растет сопротивление мобилизации», — заявил он.

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