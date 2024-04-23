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13:42, 23 апреля 2024Бывший СССР

В мэрии Киева выступили против демонтажа арки Дружбы народов

Департамент культурного наследия Киева: демонтаж арки Дружбы народов опасен

Фото: Стас Клевцов / Wikimedia

Разборка и снос арки Дружбы народов в центре Киева будет долгим, трудоемким и опасным процессом. Против демонтажа культурного объекта выступил департамент охраны культурного наследия мэрии украинской столицы, сообщает издание «Украинская правда».

«Арка символизирует толерантность украинского народа. Вообще украинский народ был очень толерантным и ко всем нациям, и ко всем вероисповеданиям, и ко всем сообществам. Сегодня именно такое видение есть у общества», — приводятся в публикации слова директора департамента Марины Соловьевой.

Чиновница также предложила перед принятием подобного решения провести публичные слушания с участием киевлян.

Ранее Министерство культуры Украины исключило арку Дружбы народов в Киеве из национального реестра памятников. Теперь, согласно украинским законам, городские власти могут снести культурный объект.

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      Глеб Палехов
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