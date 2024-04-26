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22:12, 26 апреля 2024Спорт

Французский футболист подал в суд на Pfizer из-за травм после вакцинации

Французский футболист Тамузо подал в суд на Pfizer из-за травм после вакцинации

Фото: Li Mengjiao / Global Look Press

Бывший полузащитник «Осера» и молодежной сборной Франции по футболу Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на компании Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцину от коронавируса. Об этом сообщает France Bleu.

Игрок, который завершил карьеру в возрасте 29 лет, хочет установить связь между своей вакцинацией и несколькими травмами, которые за ней последовали. При этом Тамузо подчеркнул, что сам не уверен в наличии этой связи.

Француз вакцинировался летом 2021 года, после чего у него произошло воспаление коленного сухожилия и разрыв ахиллова сухожилия. Игрок обратился к врачам, которые высказали предположение, что травмы Тамузо могут быть следствием побочного эффекта вакцины. Первое судебное заседание состоится 2 июля в Париже.

Тамузо — воспитанник «Осера». Он также выступал за португальский «Маритиму», а его последним клубом была команда «Лаваль» из второго по силе французского дивизиона.

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      Алексей Гусев
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