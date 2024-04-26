Стало известно о взрыве в Харьковской области

В Харьковской области Украины произошел взрыв

В Чугуевском районе Харьковской области произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях Украины. Позднее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в результате ракетного удара в регионе оказался поврежден объект критической инфраструктуры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.