Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:55, 26 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрыве в Харьковской области

В Харьковской области Украины произошел взрыв

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Чугуевском районе Харьковской области произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях Украины. Позднее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в результате ракетного удара в регионе оказался поврежден объект критической инфраструктуры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан заявил, что его гражданам массово отказывают во въезде в Россию. На границе застряли сотни человек

      Журналист из Финляндии призвал к действию коллег после обстрела ВСУ Токмака

      Стало известно о взрыве в Харьковской области

      Премьер Литвы допустила прекращение помощи Украине со стороны США

      В США указали на важную особенность российской армии

      Арест подозреваемого во взяточничестве замминистра обороны обжалуют

      Главу Гагаузии досмотрели после возвращения из Москвы

      Семья из шести человек сгорела на свадьбе

      Байден признался в суицидальных мыслях

      Гуцул призвала глав МВД и полиции Молдавии подать в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше