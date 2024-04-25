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08:16, 25 апреля 2024Бывший СССР

В Черкасской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Черкасской ОВА Табурец: поврежден объект критической инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

В Черкасской области Украины в результате взрывов после ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском район», — говорится в сообщении.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно о взрывах в Черкасской области. Ранее в центральных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Глеб Палехов
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