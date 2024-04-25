В Черкасской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Черкасской ОВА Табурец: поврежден объект критической инфраструктурыСюжетРакетные удары по Украине:
В Черкасской области Украины в результате взрывов после ракетного удара поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском район», — говорится в сообщении.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Ранее стало известно о взрывах в Черкасской области. Ранее в центральных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.