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07:48, 25 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Черкасской области Украины

«Зеркало недели»: в Черкасской области произошли взрывы после воздушной тревоги

Взрывы произошли в Черкасской области в центральной части Украины. Об этом написало издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Другие детали происходящего не приводятся. Сейчас воздушная тревога звучит в Черкасской и еще четырех областях Украины.

Ранее на Украине сообщалось о взрывах в Одесской области. Предполагается, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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