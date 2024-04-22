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03:14, 22 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

«24 канал» сообщил о взрывах в Одесской области Украины

Фото: Pixabay

В Одесской области произошли взрывы, об этом сообщил украинский «24 канал» в Telegram.

Отмечается, что в регионе, по предварительным данным, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Угрозы атаки непосредственно Одессы нет. Воздушные силы республики предупредили население о возможных ударах беспилотников и баллистики.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В настоящее время последовали отбои.

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

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      Марина Совина
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