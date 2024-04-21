Российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой. Там уже третий день пылает пожар

Российские войска нанесли точечный ракетный удар по порту Южный под Одессой

В пятницу, 19 апреля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

Также в местных Telegram-каналах появлялась информация о том, что в попавших под удар резервуарах хранились масла. В результате сотрудники Государственной службы Украины уже третий день борются с пожаром в порту.

Подполье сообщило, что удар был нанесен по припортовому заводу

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что целью удара российских войск был припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту.

По его словам, 19 апреля ВС России уничтожили ангар, где хранились водные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этот день агент Лебедева рассказал, что со стороны Южного и в направлении города можно было заметить черный дым.

В Одесской области заявили о точечных ударах по припортовой инфраструктуре

В воскресенье, 21 апреля, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что российские войска нанесли точечный ракетный удар по припортовой инфраструктуре региона.

После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры Олег Кипер глава Одесской областной военной администрации

В этот же день в 13:14 в Одесской области была объявлена воздушная тревога. В городе звучали взрывы.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы России в ответ на атаки ВСУ регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, украинской техники, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российские военные не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирным людям. «Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — указывал он.

Пресс-секретарь президента России говорил, что удары наносятся по тем объектам, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины. Он также назвал это последствиями нежелания украинских властей «выходить на переговоры».