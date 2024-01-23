В Кремле отказались считать удары по Киеву и Харькову ответом на обстрел Донецка

Песков: удар ВС РФ по Киеву и Харькову не был ответом на теракт в Донецке

Удары российских войск по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирным людям. «Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Взрывы, в частности, прогремели в Киеве и Харькове. По всей Украине также прозвучали сирены воздушной тревоги, появлялась информация о работе систем противовоздушной обороны.