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12:32, 23 января 2024Бывший СССР

В Кремле отказались считать удары по Киеву и Харькову ответом на обстрел Донецка

Песков: удар ВС РФ по Киеву и Харькову не был ответом на теракт в Донецке
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Удары российских войск по Киеву и Харькову не являются ответом на обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российские военные не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирным людям. «Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам на территории Украины. Взрывы, в частности, прогремели в Киеве и Харькове. По всей Украине также прозвучали сирены воздушной тревоги, появлялась информация о работе систем противовоздушной обороны.

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      Алевтина Запольская
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