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10:45, 23 января 2024Бывший СССР

По военным объектам на Украине нанесены новые удары. Взрывы произошли в Киеве, Харькове и других городах

В Киеве и Харькове после объявления воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Армия России нанесла новый ракетный удар по военным объектам на Украине, взрывы произошли в Киеве, Харькове и других городах.

Утром несколько взрывов прозвучали в Киеве и области. Это подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он сообщал о горящих автомобилях и призвал горожан оставаться в укрытиях. В Печерском районе города, добавил он, повреждена нежилая постройка.

Глава харьковской администрации Олег Синегубов, в свою очередь, рассказал, что около 04:00 (05:00 по московскому времени) и 07:20 (08:29 по московскому времени) российские Вооруженные силы нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова — предварительно, ракетами Х-22. В некоторых районах Харькова пропал свет. Кроме того, в результате ракетного удара загорелся газопровод, уточняет издание «Страна», публикуя видео с возгоранием.

Ракета Х-22

Ракета Х-22. Фото: Pavel Adzhigildaev / Wikimedia

Также украинские мониторинговые каналы писали об угрозе ракетной опасности и взрывах в Павлограде, Днепропетровской и Сумской областях. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат подтвердил, что с начала специальной военной операции Вооруженные силы республики не смогли сбить ни одну из них. Он объяснил, что сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности «летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства».

Ранее Игнат также говорил о трудностях в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете. По его словам, украинскую ПВО часто запутывают и ударные беспилотники, кружащие в небе.

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В США указали на слабое место украинской системы ПВО

Как писал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, украинские средства противовоздушной обороны не могут достать до российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые оснащены ракетами X22/32. Он указал, что Украина обладает одной зенитно-ракетной системой, которая в теории могла бы поразить российские ракетоносцы. Эксперт заметил, что имеет в виду советский комплекс С-200, однако и он не всегда способен достать до российских Ту-22М3.

В то же время полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук поделился, что главная проблема ПВО Вооруженных сил Украины заключается в ее несистемном характере и низком уровне защиты поставляемых Киеву западных систем ПВО. «Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения», — считает эксперт.

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      Алина Гончарова
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