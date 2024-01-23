В Киеве и Харькове произошли взрывы

В Киеве и Харькове произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Взрывы произошли в Киеве и Харькове. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как уточняет киевская военная администрация, в городе объявлена тревога, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Издание «Общественное» сообщает о взрывах в украинской столице и Харькове. В части районов Харькова в результате пропал свет, добавляет «24 канал».

Данные интерактивной карты на сайте Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют, что по всей территории страны объявлена воздушная тревога.

22 января сообщалось, что в городе Днепр раздался взрыв до объявления воздушной тревоги. Кроме того, украинские власти сообщили об угрозе с воздуха в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.