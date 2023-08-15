На Украине рассказали о трудностях в поражении российских ракет

Спикер ВС Украины Игнат: российские ракеты трудно сбить из-за их маневрирования

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) столкнулась с трудностями в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете. Об этом заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат, его слова передает РИА Новости.

«Даже на 180 градусов разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов», — сказал Игнат. Он также отметил, что запутывают украинскую ПВО и ударные беспилотники, кружащие в небе.

Ранее Игнат признал, что средства ПВО Украины не способны противостоять российским ракетам Х-22. По его словам, за все время военных действий не было сбито ни одной из этих ракет.