Спикер ВСУ Игнат признал невозможность средств ПВО противостоять ракетам РФ Х-22

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) республики не способны противостоять российским ракетам Х-22. Его слова приводит ТАСС.

«Ни одной [российской] крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины не только этой ночью, но и вообще, за весь период военных действий», — сказал он.

При этом, по мнению спикера Воздушных сил ВСУ, указанные боеприпасы может сбивать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Кроме того, Игнат считает, что этот ЗРК якобы способен сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее он призвал власти Германии поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Игнат рассказал об эффективности западных ракет, когда их используют для ударов по мостам, складам оружия и переправам. Он добавил, что ВСУ необходимо большее количество такого оружия.