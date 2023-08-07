В ВСУ попросили у Германии поставить крылатые ракеты Taurus

Спикер ВСУ Игнат попросил власти Германии поставить крылатые ракеты Taurus

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат попросил власти Германии поставить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас дискуссия идет касаемо крылатой ракеты Taurus. Какое решение будет принято немецким правительством — надеюсь, оно будет в пользу Украины», — сказал он.

Игнат выразил желание увидеть немецкие Taurus рядом с британскими дальнобойными снарядами Storm Shadow и французскими крылатыми ракетами SCALP. Спикер Воздушных сил ВСУ также заявил об эффективности западных ракет, когда их применяют во время ударов по мостам, складам оружия и переправам. Он считает, что Украине нужно больше подобного вооружения.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не намерен поставлять Киеву оружие дальнего действия для ударов по России. Так он объяснил, почему Германия не отправляет Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.