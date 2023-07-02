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18:39, 2 июля 2023Мир

ФРГ отказалась поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по России

ARD: в Германии не планируют поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по РФ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ не планирует поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD, которое транслировалось в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы поражать российские территории», — отметил политик после вопроса о том, почему Германия не отправляет Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

В то же время в ФРГ все еще не признают, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области — часть Российской Федерации.

В июне Шольц также заявил о необходимости подготовки страны к долгосрочным поставкам оружия на Украину. Глава государства объяснил, что в случае краткосрочной передачи вооружения Киеву Берлин не сможет внести достаточный вклад в поддержку Украины.

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    Елена Апазиди
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