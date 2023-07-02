ФРГ отказалась поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по России

ARD: в Германии не планируют поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по РФ

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ не планирует поставлять Украине оружие дальнего действия для ударов по России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD, которое транслировалось в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом, — мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось для того, чтобы поражать российские территории», — отметил политик после вопроса о том, почему Германия не отправляет Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

В то же время в ФРГ все еще не признают, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области — часть Российской Федерации.

В июне Шольц также заявил о необходимости подготовки страны к долгосрочным поставкам оружия на Украину. Глава государства объяснил, что в случае краткосрочной передачи вооружения Киеву Берлин не сможет внести достаточный вклад в поддержку Украины.