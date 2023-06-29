Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:42, 29 июня 2023Мир

Германия подготовится к долгосрочным поставкам оружия Украине

Шольц заявил о необходимости Германии подготовится к долгосрочным поставкам оружия Украине

Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости страны подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом глава государства выразил надежду на скорое окончание военных действий на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину — прим. «Ленты.ру») может занять много времени», — заявил он.

Шольц пояснил, что в случае краткосрочной передачи Берлином вооружений Киеву он не сможет внести достаточный вклад в поддержку Украины. Он подчеркнул, что не все в ФРГ согласны с позицией правительства по данному вопросу, а также по теме санкций против России.

Помимо этого канцлер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тщательно подготовились к контрнаступлению, даже если пока они не демонстрируют это успехами на фронте.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа. Что о последних событиях думают в Дагестане?
    Германия подготовится к долгосрочным поставкам оружия Украине
    Польский депутат призвал бороться с «бандеризацией» страны
    Мужчина тайком снял на видео секс с 76 женщинами и сел в тюрьму
    Бывший дом Рианны продали со скидкой
    В России начнут конфискацию животных за жестокое обращение
    Военного из Львова жестоко избил его командир
    Путин призвал развивать российские морские курорты
    В ЕС заявили о сохранении санкций против иранской ракетной программы
    Береговая охрана США обнаружила останки погибших на батискафе «Титан»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.