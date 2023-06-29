Германия подготовится к долгосрочным поставкам оружия Украине

Шольц заявил о необходимости Германии подготовится к долгосрочным поставкам оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости страны подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом глава государства выразил надежду на скорое окончание военных действий на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину — прим. «Ленты.ру») может занять много времени», — заявил он.

Шольц пояснил, что в случае краткосрочной передачи Берлином вооружений Киеву он не сможет внести достаточный вклад в поддержку Украины. Он подчеркнул, что не все в ФРГ согласны с позицией правительства по данному вопросу, а также по теме санкций против России.

Помимо этого канцлер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тщательно подготовились к контрнаступлению, даже если пока они не демонстрируют это успехами на фронте.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии.