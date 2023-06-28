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23:53, 28 июня 2023Россия

Залужный отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления

Главком ВСУ Залужный отчитался перед американским генералом о ходе контрнаступления

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ходе контрнаступления и потребностях украинской армии. О телефонном разговоре он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Залужного, противник оказывает мощное сопротивление на поле боя. При этом силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий.

Милли также поставили в известность о потребностях ВСУ в боеприпасах и средствах разминирования.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности быстрого контрнаступления. «Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», — сказал Данилов.

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    Марина Совина
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