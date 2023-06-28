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20:37, 28 июня 2023Бывший СССР

В СНБО Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления

Секретарь СНБО Украины Данилов: контрнаступление бывает быстрым только в сказках

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о невозможности быстрого контрнаступления. Об этом политик сказал в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

«Очень хотелось бы, чтобы всё было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день. Это фронт, это не прогулка. Нужно набраться терпения», — сказал Данилов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не ждать блокбастер от активных действий ВСУ, поскольку «на кону жизни людей».

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    Алевтина Запольская
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