В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления

Михаил Подоляк назвал контрнаступление тяжелым этапом, требующим терпеливого подхода

Контрнаступление — тяжелый этап, который требует терпеливого подхода. Об этом в интервью газете Washington Post заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что иногда «контрнаступление» действительно означает «блицкриг», однако это не тот случай.

«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», — заявил он, комментируя текущую ситуацию на линии фронта.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы с набором новобранцев, а армия находится на грани развала.