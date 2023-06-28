В США заявили о развале украинской армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у режима Зеленского большие проблемы из-за развала ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы с набором новобранцев, а армия находится на грани развала. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала», — заявил он.

По его словам, в ВСУ выросло количество дезертиров, а власти испытывают большие проблемы с набором новобранцев. Он добавил, что «у режима Зеленского большие проблемы».

Бывший советник Пентагона добавил, что попытка контрнаступления — «это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников».

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ теряют своих лучших солдат. По его словам, Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, что приводит к росту потерь.