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10:53, 28 июня 2023Мир

В США заявили о развале украинской армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: у режима Зеленского большие проблемы из-за развала ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие проблемы с набором новобранцев, а армия находится на грани развала. Об этом заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские вооруженные силы находятся на грани развала», — заявил он.

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По его словам, в ВСУ выросло количество дезертиров, а власти испытывают большие проблемы с набором новобранцев. Он добавил, что «у режима Зеленского большие проблемы».

Бывший советник Пентагона добавил, что попытка контрнаступления — «это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников».

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ теряют своих лучших солдат. По его словам, Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, что приводит к росту потерь.

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    Александр Слабиев
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