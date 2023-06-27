В США заявили о больших потерях среди самых опытных украинских военных

Экс-разведчик Риттер: сейчас ВСУ теряют самых опытных военных

В нынешних боях Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют самых опытных военнослужащих, которых заменяют менее опытными солдатами. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По его словам, Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут. А это приводит к росту потерь в ВСУ.

«Это убийственный алгоритм, и это происходит уже сейчас», — сказал он.

По его мнению, дальше ситуация для ВСУ будет только ухудшаться. Несмотря на наличие западного оружия и техники, украинские новобранцы не умеют ими нормально пользоваться. Кроме этого, они не имеют достаточного опыта для выживания в условиях боев.

Ранее Риттер назвал одной из причин провала украинского контрнаступления обман со стороны НАТО. По его словам, представители альянса убедили киевские власти в победе над Российской армией.