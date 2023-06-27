Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:26, 27 июня 2023Мир

В США заявили о больших потерях среди самых опытных украинских военных

Экс-разведчик Риттер: сейчас ВСУ теряют самых опытных военных

Фото: Serhii Nuzhnenko / Rl / Rfe / Reuters

В нынешних боях Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют самых опытных военнослужащих, которых заменяют менее опытными солдатами. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

По его словам, Киеву приходится отправлять в бой менее опытных солдат, которые быстрее гибнут. А это приводит к росту потерь в ВСУ.

«Это убийственный алгоритм, и это происходит уже сейчас», — сказал он.

Материалы по теме:
«Этого мало, чтобы спасти жизнь» В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
«Этого мало, чтобы спасти жизнь»В чем нуждаются бойцы на передней линии СВО и как им помогают волонтеры?
17 июня 2023
Украинское контрнаступление захлебывается. Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
Украинское контрнаступление захлебывается.Чем ответят российские военные, если ВСУ решат бросить в бой резервы?
22 июня 2023

По его мнению, дальше ситуация для ВСУ будет только ухудшаться. Несмотря на наличие западного оружия и техники, украинские новобранцы не умеют ими нормально пользоваться. Кроме этого, они не имеют достаточного опыта для выживания в условиях боев.

Ранее Риттер назвал одной из причин провала украинского контрнаступления обман со стороны НАТО. По его словам, представители альянса убедили киевские власти в победе над Российской армией.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые применила «Охотник» в зоне СВО
    Определены округа Подмосковья с максимально подешевевшим загородным жильем
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление премьера Венгрии об Украине
    Россиянок с лишним весом предупредили о ряде серьезных осложнений
    Шестеро россиян похитили и пытали друга из-за подозрения в стукачестве
    Блогерша назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара
    Бориса Джонсона уличили в нарушении правил из-за работы в Daily Mail
    Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
    Появилось видео с торжественной церемонии встречи Шойгу и министра обороны Кубы
    Кайли Дженнер сменила имя полуторагодовалому сыну из-за его характера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.