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14:21, 27 июня 2023Мир

В США назвали одну из причин провала контрнаступления ВСУ

Экс-разведчик Риттер: причиной провала контрнаступления ВСУ стал обман со стороны НАТО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Одной из причин провала украинского контрнаступления стала ложь со стороны НАТО об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его мнению, НАТО обманула украинцев и дала им слишком большие надежды на контрнаступление. Он пояснил, что представители альянса показали командованию ВСУ смоделированный компьютером сценарий боевых действий, по которому они побеждали Российскую армию.

Но в реальности атаки украинской армии, которые начались в июне, привели к большим потерям военнослужащих и утрате западной военной техники. Поэтому, считает Риттер, у ВСУ нет шансов победить Российскую армию.

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Офицер предположил, что боевые действия закончатся стратегическим поражением Украины.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится, когда украинская армия исчерпает все свои резервы. Прежде всего речь идет о человеческих ресурсах.

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    Александр Слабиев
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