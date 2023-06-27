В США назвали одну из причин провала контрнаступления ВСУ

Экс-разведчик Риттер: причиной провала контрнаступления ВСУ стал обман со стороны НАТО

Одной из причин провала украинского контрнаступления стала ложь со стороны НАТО об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его мнению, НАТО обманула украинцев и дала им слишком большие надежды на контрнаступление. Он пояснил, что представители альянса показали командованию ВСУ смоделированный компьютером сценарий боевых действий, по которому они побеждали Российскую армию.

Но в реальности атаки украинской армии, которые начались в июне, привели к большим потерям военнослужащих и утрате западной военной техники. Поэтому, считает Риттер, у ВСУ нет шансов победить Российскую армию.

Офицер предположил, что боевые действия закончатся стратегическим поражением Украины.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что контрнаступление ВСУ закончится, когда украинская армия исчерпает все свои резервы. Прежде всего речь идет о человеческих ресурсах.