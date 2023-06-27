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13:37, 27 июня 2023Бывший СССР

Российский полковник высказался о сроках завершения контрнаступления ВСУ

Полковник в отставке Литовкин: контрнаступление закончится, когда будут исчерпаны резервы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Контрнаступление Украины может закончиться, когда страна исчерпает свои резервы. Речь, в первую очередь, идет о людских ресурсах, потому что возможности поставки вооружений у Запада практически не ограничены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Когда завершится наступление, сказать сложно, ведь Украина бросает на него все новые резервы. Когда они будут исчерпаны — нам неизвестно. Успехов, в любом случае, добиться будет невозможно без господства в воздухе, а у Вооруженных сил Украины нет ни самолетов, ни вертолетов, ни штурмовиков. В итоге люди оказываются открыты для нанесения ударов. Кроме того, у нас хорошая система обороны», — добавил Литовкин.

Он предположил, что контрнаступление не закончится, по крайней мере, до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, когда Украине нужно будет продемонстрировать, что она достойна стать частью альянса.

Они будут пытаться штурмовать, а мы — ждать, пока они исчерпают возможности, чтобы перейти в контрнаступление

Виктор Литовкинвоенный эксперт

Литовкин добавил, что контрнаступление может завершиться, когда Украина исчерпает, в первую очередь, людские ресурсы. Он подчеркнул, что Запад может позволить себе продолжить поставки техники, поскольку страны заинтересованы в избавлении от старых вооружений.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил потери ВСУ в ходе контрнаступления на позиции российских военных в 15 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин ранее сообщал о потере ВСУ 13 тысяч бойцов.

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