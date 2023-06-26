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23:58, 26 июня 2023Мир

В США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 15 тысяч бойцов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на позиции российских военных в 15 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин ранее сообщал о потере ВСУ 13 тысяч бойцов.

«Мои источники говорят о гибели как минимум 15 тысяч солдат и о ранении такого же количества», — заявил Макгрегор.

Он выразил уверенность в том, что после того, как российские солдаты отразят контратаки украинских военных, они перейдут в ответное наступление, которое, в конечном итоге, закончится поражением ВСУ. Это станет концом для украинских солдат, резюмировал эксперт.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский раскрыл планы ВСУ по выходу к Азовскому морю. По его мнению, этому поможет захват села Работино в Запорожской области, поэтому населенный пункт является стратегической целью украинских военных.

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    Марина Совина
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