Аналитик Джерелиевский: захват ВСУ Работино в Запорожье поможет выйти к Азовскому морю

Военный аналитик Борис Джерелиевский в беседе с URA.RU раскрыл планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по выходу к Азовскому морю. По его мнению, этому поможет захват села Работино в Запорожской области, поэтому населенный пункт является стратегической целью украинских военных.

«Им кажется, что в Работино они смогут достичь успеха. Символической нагрузки я никакой не вижу тут. Это ситуативный выбор», — отметил эксперт.

По его мнению, продвинуться дальше даже в случае удачи в населенном пункте ВСУ не смогут. Джерелиевский отметил, что в стремительно высыхающем русле Каховского водохранилища будут предприняты попытки наступления, как отвлекающий удар, но там украинские войска не смогут использовать тяжелую технику, а боевые действия придется вести на совршенно открытом участке.

В Работино развить успех также не получится, считает аналитик, поскольку для этого не хватит сил и ресурсов, прорыв будет купирован.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер дал прогноз, что после провала Вооруженных сил Украины на фронте российские войска пойдут в масштабное наступление.

