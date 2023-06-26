Американский разведчик спрогнозировал масштабное наступление России на фронте

Экс-разведчик США Риттер: Россия пойдет в масштабное наступление после провала ВСУ

После провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте российские войска пойдут в масштабное наступление, спрогнозировал экс-разведчик США Скотт Риттер. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Ричарду Медхерсту, опубликованном на YouTube.

«Многие российские военные находятся в резерве и готовятся к контратаке — завершающей части оборонительной доктрины Москвы, согласно которой необходимо отразить нападение противника, а затем, когда он совсем ослабеет, нанести концентрированный удар», — полагает он.

Ранее стало известно, что чиновники из администрации американского президента Джо Байдена признают медленный прогресс в украинском контрнаступлении. Один из них, как пишет The New York Times, посчитал, что украинская армия «отстает от графика».

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что ожидания от контрнаступления ВСУ завышены. По его словам, нынешние действия армии республики не являются блицкригом.