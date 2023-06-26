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14:33, 26 июня 2023Мир

Администрация Байдена заявила об отставании контрнаступления ВСУ от графика

NYT: администрация Байдена считает, что контрнаступление ВСУ отстает от графика

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена публично призывают к терпению в ожидании результатов украинского контрнаступления, хотя в частном порядке опасаются, что прогресс идет слишком медленно. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT), издание ссылается на свои источники в Белом доме.

Один высокопоставленный чиновник администрации в разговоре с NYT назвал результаты первых двух недель контрнаступления «отрезвляющими», добавив, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отстают от графика».

Еще один военный чиновник также признал, что темп операций более медленный, чем ожидалось в Вашингтоне, но добавил, что это не стало неожиданностью, учитывая мощную российскую оборону. Он предостерег от того, чтобы делать какие-либо скоропостижные выводы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления.

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    Виктория Кондратьева
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