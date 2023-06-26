Администрация Байдена заявила об отставании контрнаступления ВСУ от графика

NYT: администрация Байдена считает, что контрнаступление ВСУ отстает от графика

Чиновники из администрации президента США Джо Байдена публично призывают к терпению в ожидании результатов украинского контрнаступления, хотя в частном порядке опасаются, что прогресс идет слишком медленно. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT), издание ссылается на свои источники в Белом доме.

Один высокопоставленный чиновник администрации в разговоре с NYT назвал результаты первых двух недель контрнаступления «отрезвляющими», добавив, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «отстают от графика».

Еще один военный чиновник также признал, что темп операций более медленный, чем ожидалось в Вашингтоне, но добавил, что это не стало неожиданностью, учитывая мощную российскую оборону. Он предостерег от того, чтобы делать какие-либо скоропостижные выводы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также признал, что Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления.