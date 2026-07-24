Десятки человек пострадали за сутки при ударах ВСУ по российскому региону

В Белгородской области за сутки от ударов ВСУ пострадали 40 человек

В Белгородской области за сутки от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 40 человек, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщает региональный оперштаб со ссылкой на министра здравоохранения области Андрея Иконникова.

«25 пострадавших после оказания медицинской помощи продолжают лечение амбулаторно, 15 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Всего в медучреждениях региона, отметили в оперштабе, находятся 99 пациентов с ранениями различной степени тяжести. Еще шестерых человек, попавших под удар ВСУ, доставили в медицинские учреждения Москвы.

Ранее стало известно, что в ночь с 23 на 24 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России сотни беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали Ленинградская область, Крым и Московский регион, а также Псковская, Новгородская и Калужская области.