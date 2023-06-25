Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:50, 25 июня 2023Мир

США признали трудности в контрнаступлении Украины

Госсекретарь США Блинкен: Киев сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Leah Millis / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что это может продлиться несколько «недель или даже месяцев». Он сообщил о сложности контрнаступления и «непростой местности». Однако, по его словам, у властей Украины «есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом».

Госсекретарь США отметил, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону». Он добавил, что это мешает контрнаступлению ВСУ. «Но вне зависимости от этого они [ВСУ] идут вперед. У них есть четкий план, и они его придерживаются», — сказал он.

24 июня Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Как написала замминистра Анна Маляр в своем Telegram-канале, ВСУ начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР) и на юге. Ранее Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме не увидели причин для запрета ЧВК «Вагнер»
    Предсказано распространение диабета во всем мире
    В Подмосковье задержали серийного педофила
    Футболист сборной Казахстана сравнил уровни чемпионатов России и Бельгии
    США признали трудности в контрнаступлении Украины
    В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
    Зеленский обсудил с президентом Польши ситуацию вокруг ЗАЭС
    После гибели двух человек при пожаре в Подмосковье возбудили дело
    Заявление Блинкена о Тайване удивило мир
    Стала известна возможная причина пожара в многоэтажке в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.