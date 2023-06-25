США признали трудности в контрнаступлении Украины

Госсекретарь США Блинкен: Киев сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN заявил, что Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что это может продлиться несколько «недель или даже месяцев». Он сообщил о сложности контрнаступления и «непростой местности». Однако, по его словам, у властей Украины «есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом».

Госсекретарь США отметил, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону». Он добавил, что это мешает контрнаступлению ВСУ. «Но вне зависимости от этого они [ВСУ] идут вперед. У них есть четкий план, и они его придерживаются», — сказал он.

24 июня Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Как написала замминистра Анна Маляр в своем Telegram-канале, ВСУ начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР) и на юге. Ранее Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления ВСУ.