Минобороны Украины заявило о контрнаступлении на четырех направлениях

Замминистра обороны Украины Маляр: ВСУ начали контрнаступление на четырех направлениях

Министерство обороны Украины объявило о контрнаступлении на четырех направлениях. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступательные действия на востоке, в Донецкой народной республике (ДНР), и на юге. «По направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. На всех направлениях есть продвижение вперед», — говорится в сообщении.

Также Маляр отметила, что бои ведутся на купянском, лиманском, марьинском, авдеевском, шахтерском и южном направлениях.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления ВСУ. «Только военные могут оценивать, удачная операция или нет, а гражданские могут только воспринимать их позицию», — подчеркнула она.