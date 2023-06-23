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20:44, 23 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины призвали гражданских не оценивать контрнаступление ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр призвала гражданских не оценивать контрнаступление ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова политика приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

«Только военные могут оценивать, удачная операция или нет, а гражданские могут только воспринимать их позицию», — сказала замминистра.

Маляр добавила, что, пока контрнаступление украинской армии продолжается, оценивать его некорректно и преждевременно.

Ранее на Западе объяснили, что наступательные действия ВСУ идут вяло и медленно из-за нехватки средств противовоздушной обороны и авиации. Кроме того, слабые результаты связаны с небольшим количество войск, используемых в операциях.

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    Алевтина Запольская
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