В Минобороны Украины призвали гражданских не оценивать контрнаступление ВСУ

Замминистра обороны Украины Маляр призвала гражданских не оценивать контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала гражданских лиц не оценивать результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова политика приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

«Только военные могут оценивать, удачная операция или нет, а гражданские могут только воспринимать их позицию», — сказала замминистра.

Маляр добавила, что, пока контрнаступление украинской армии продолжается, оценивать его некорректно и преждевременно.

Ранее на Западе объяснили, что наступательные действия ВСУ идут вяло и медленно из-за нехватки средств противовоздушной обороны и авиации. Кроме того, слабые результаты связаны с небольшим количество войск, используемых в операциях.

